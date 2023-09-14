Пять безэкипажных катеров ВСУ попытались ударить по патрульному кораблю «Сергей Котов» в Черном море. Экипаж задействовал штатное вооружение и уничтожил вражеские надводные дроны, сообщает Минобороны РФ.

Очередная атака на корабль Черноморского флота была организована около 5 часов утра 14 сентября. Полупогружные катера должны были незаметно подойти к патрульному кораблю, но атака провалилась. Экипаж проявил бдительность и своевременно заметил угрозу.

Напомним, в ночь на 13 сентября ВСУ задействовали три безэкипажных катера для атаки на отряд российских кораблей. Эти морские дроны также были своевременно обнаружены и ликвидированы штатным вооружением патрульного корабля «Василий Быков».