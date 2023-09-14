Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Пять безэкипажных катеров ВСУ попытались ударить по патрульному кораблю «Сергей Котов» в Черном море. Экипаж задействовал штатное вооружение и уничтожил вражеские надводные дроны, сообщает Минобороны РФ.

Очередная атака на корабль Черноморского флота была организована около 5 часов утра 14 сентября. Полупогружные катера должны были незаметно подойти к патрульному кораблю, но атака провалилась. Экипаж проявил бдительность и своевременно заметил угрозу.

Напомним, в ночь на 13 сентября ВСУ задействовали три безэкипажных катера для атаки на отряд российских кораблей. Эти морские дроны также были своевременно обнаружены и ликвидированы штатным вооружением патрульного корабля «Василий Быков».

Вам может понравиться

Shot: из-за удара ВСУ по заводу в Севастополе загорелись подлодка проекта “Варшавянка” и БДК

На судоремонтном заводе в Севастополе, по которому ВСУ в ночь на 13 сентября нанесли удар крылатыми ракетами, повреждения получили подводная лодка «Ростов-на-Дону» проекта «Варшавянка», а также большой десантный корабль «Минск»,

В Центре медицины сна МГУ рассказали, как справиться с осенней хандрой

Специалисты из Центра медицины Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова рассказали журналистам РИА Новости, что так называемая осенняя хандра не является болезнью. И чаще всего данное состояние проходит самостоятельно. Осенняя

Российский боец с позывным “Пастырь” рассказал, как уничтожил Challenger 2

Военнослужащий ВС РФ с позывным «Пастырь» подбил первый с 1994 года английский танк Challenger 2. Как именно это произошло, боец рассказал телеграм-каналу «Архангелы спецназа». Он сообщил, что изначально никто даже