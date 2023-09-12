Руководство Украины хочет продолжения активных боевых действий, чтобы им не пришлось отвечать за состояние страны перед своим народом. Об этом во время выступления на пленарной сессии ВЭФ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что он сомневается в намерениях украинской власти заниматься восстановлением экономики своей страны после завершения активных боевых действий.

«Мира-то там, на Украине, никто не хочет, потому что … надо будет отвечать перед народом. … А показать-то нечего. … Кто кормить-то там будет?», – заявил российский президент Владимир Путин во время своего выступления.

По его словам, действующее руководство Украины считает своей главной целью интегрирование страны в Европейский союз и НАТО. При этом полная зависимость Украины от своих западных партнеров в сфере экономики и обороны прослеживается уже сейчас, резюмировал Путин.