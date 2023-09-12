Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Руководство Украины хочет продолжения активных боевых действий, чтобы им не пришлось отвечать за состояние страны перед своим народом. Об этом во время выступления на пленарной сессии ВЭФ заявил президент Российской Федерации Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что он сомневается в намерениях украинской власти заниматься восстановлением экономики своей страны после завершения активных боевых действий.

«Мира-то там, на Украине, никто не хочет, потому что … надо будет отвечать перед народом. … А показать-то нечего. … Кто кормить-то там будет?», – заявил российский президент Владимир Путин во время своего выступления.

По его словам, действующее руководство Украины считает своей главной целью интегрирование страны в Европейский союз и НАТО. При этом полная зависимость Украины от своих западных партнеров в сфере экономики и обороны прослеживается уже сейчас, резюмировал Путин.

Вам может понравиться

Блинкен увильнул от ответа на вопрос по поставкам ракет ATACMS Украине

Глава Госдепа Энтони Блинкен не дал конкретного ответа на вопрос о предоставлении Киеву дальнобойных ракет ATACMS. Вместо этого он пустился в долгие размышления о сотрудничестве с Украиной, передает ТАСС. Так,

Украинский боец был приговорен к 16 годам заключения судом ЛНР

Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 16 годам заключения украинского военнослужащего Сахила Алахвердиева за совершения обстрела жилых домов из гранатомета в Северодонецке. Об этом 12 сентября сообщили в СК

Zivert призналась, что была влюблена в Андрея Губина

Популярная российская исполнительница Юлия Zivert рассказала в ходе интервью, что в своей юности тайно была влюблена в российского артиста Андрея Губина. «Я спала с его кассетой. Это правда. Он был