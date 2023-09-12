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Во время своего выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября, российский президент Владимир Путин раскрыл потери украинской армии в бронетехнике за время летнего контрнаступления.

«Потери (украинской армии) большие. 543 танка уже. По бронемашинам разных классов – почти 18 тысяч… создается впечатление, что их западные кураторы толкают по максимуму отгрызть… то, что они смогут», – сообщил во время своего выступления Путин.

При этом потери вооруженных сил Украины в личном составе, по словам главы российского государства, составляют катастрофические 71 тысячу человек. Путин также подчеркнул, что несмотря на колоссальные потери в бронетехнике и личном составе киевский режим так и не смог добиться значимого результата. Однако тот фанатизм, с которым руководство Украины бросает военнослужащих своей армии буквально на убой, демонстрирует отношение киевского режима к своим гражданам.

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