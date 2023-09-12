Президент Российской Федерации Владимир Путин уверен, что Киев может согласиться на мирные переговоры с Москвой, чтобы выиграть время для восполнения ресурсов. Об этом российский лидер заявил в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам российского лидера, западные кураторы хотят заставить киевский режим бросить в контрнаступление все оставшиеся силы, чтобы «по максимуму отгрызть» кусок территории, а затем вступить в переговорный процесс. При этом украинская стороны может согласиться начать мирные переговоры только ради одной цели – восполнить ресурсы для восстановления боеспособности своей армии.

Путин подчеркнул, что Российская Федерация не в состоянии прекратить боевые действия, поскольку активное контрнаступление проводят именно вооруженные силы Украины. Комментируя возможность начала переговорного процесса Киевом, высказанную западными политиками, Путин заявил: «Если Соединенные Штаты считают, что Украина готова к переговорам, то пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры».