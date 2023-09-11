В бою у населенного пункта Опытное украинские вооруженные формирования пустили в ход боевые машины пехоты и танки, но это им не помогло. Исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин сообщил о крупных потерях противника.

Он отметил, что несмотря на масштабные потери в технике и живой силе ВСУ все же продолжают наступать. Они стремятся любой ценой улучшить свои позиции.

По словам Пушилина, российские военные отлично знают, что делать для пресечения попыток наступления ВСУ, никакой паники нет и в помине, ситуация под полным контролем. То же самое происходит и на других участках фронта.

Так, на Артемовском направлении ВСУ были вынуждены взять «оперативную паузу», так как их попытки атак приводят исключительно к потерям и дальнейшему отступлению. Под Красным Лиманом ситуация остается прежней, никаких серьезных изменений не наблюдается.