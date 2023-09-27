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Российские ВС успешно отразили атаки ВСУ на Артемовском направлении, не позволив противнику прорвать оборону в районе Курдюмовки, Клещеевки и Андреевки. Также они закрепились на более выгодных позициях, фактически сорвав врагу наступательную операцию, рассказал глава ДНР Денис Пушилин.

Также он отметил, что российским ВС удалось отбросить силы противника и в районе Новомайорского. Боевики ВСУ были вынуждены отступать с серьезными потерями.

Такие же попытки ВСУ были сорваны российскими военными у Ямполя, Торского и Невского в районе Сватово и Кременной. Киев пытался проявить активность на этом направлении, но его действия не стали неожиданностью для ВС РФ. Российские подразделения отбили атаку и погнали боевиков на исходную, нанося им урон в живой силе и технике.

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