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Кандидат психологических наук Марина Гогуева раскрыла, как можно распознать манипуляцию во время разговора с человеком. По словам специалиста, одним из признаков манипуляции вами является употребление человеком таких шаблонных фраз, как «Ты никогда ничем не помогаешь» или «Тебя не заботит то, что я прошу». Также к манипулятивным относятся фразы агрессивного характера, по типу: «Ты должен делать так, как я говорю».

Также многие люди используют такой вид манипуляции, как достижение своей цели через жалость. Например, «У меня очень плохое здоровье, а мне никто не помогает». В своей жизни каждый человек сталкивается с теми или иными манипуляциями со стороны близких или знакомых. Это может быть навязывание чувства вины, запугивание и даже угрозы.

Чтобы прекратить манипулятивный разговор следует отвечать спокойно и безэмоционально. В своих фразах не следует убеждать собеседника в своей доброте или оправдываться за что-либо. На вышеперечисленные фразы можно ответить, например, такими шаблонами, как «Всякое случается», «Каждый может иметь свое мнение о других людях». В таком случае манипулятор поймет, что его словам не задевают собеседника.

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