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Доктор психологических наук, декан факультета практической психологии Московской высшей школы социальных и экономических наук Евгений Моргунов рассказал, что есть действенный способ борьбы с профессиональным выгоранием. По словам специалиста, в современном мире можно наладить рабочий процесс таким образом, чтобы человек мог выдавать высокую продуктивность и при этом чувствовать себя комфортно.

Одним из действенных методов борьбы с эмоциональным выгоранием на работе является возможность изменять режим своего труда. Например, это может быть чередование работы в офисе и на удаленке. Также отличным решением станет возможность сотрудников устанавливать удобный для них график работы.

Моргунов рассказал об исследовании, проведенном его студентами во время пандемии. Он отметил, что по результатам научной работы, наименее подверженными эмоциональному выгоранию на работе являются те люди, кто имеет возможность устанавливать свой собственный график работы. При этом чередуют работу в офисе и дома.

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