Пропавшая 30 августа в Новосибирске 15-летняя школьница Алена Дмитриева вернулась домой самостоятельно. Об этом сообщила журналистам бабушка подростка. Родственники искали ребенка в течение четырех дней, ведь раньше она всегда выходила
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Пропавшая 30 августа в Новосибирске 15-летняя школьница Алена Дмитриева вернулась домой самостоятельно. Об этом сообщила журналистам бабушка подростка. Родственники искали ребенка в течение четырех дней, ведь раньше она всегда выходила на связь, если надолго уходила. 3 сентября к поиску ребенка подключилась волонтерская организация «ЛизаАлерт».

По словам бабушки 15-летней школьницы, Алена ушла на прогулку с подружкой, а затем собиралась встретиться со своим молодым человеком. Когда внучка не пришла домой ночевать, бабушка стала прозванивать родителям подружки. Оказалось, что подружка вернулась домой, а Алена осталась ожидать мальчика по имени Андрей.

«Она домой пришла сама. Друзья увидели, что она в розыске, и сказали ей. С ней все в порядке, спасибо огромное всем за помощь», – поблагодарила бабушка.

Ранее сообщалось, что 15-летняя школьница не вернулась после вечерней прогулки домой. Так как она не отвечала на звонки, родные забили тревогу и объявили ребенка в розыск.

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