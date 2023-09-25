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В Токсово Ленинградской области обнаружено тело предположительно режиссера БДТ им. Товстоногова в Санкт-Петербурге Александра Никанорова. 21 сентября в Большом драматическом театре объявили о его исчезновении, сообщает РИА Новости.

В четверг Никаноров уехал на велосипеде из дома, телефон и документы он с собой брать не стал. 21 сентября днем его заметили выходящим из электропоезда в Токсово и с тех пор режиссер перестал выходить на связь.

Поиски пропавшего Никанорова велись совместными усилиями правоохранительных органов и отряда «Лиза Алерт». Представители полиции рассказали, что в 16:11 в лесополосе был обнаружен труп, который не удалось идентифицировать. Предполагается, что это погибший режиссер БДТ.

Телеканал «78» и издание «Фонтанка» рассказали, что полицейские обнаружили признаки самоубийства, однако официальной информации по этому поводу пока нет. Сейчас проводятся экспертизы и другие действия, направленные на установление личности погибшего мужчины и причин его смерти.

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