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Чтобы защититься от нового штамма Covid-19 Пирола, необходимо соблюдать дистанцию в общественных местах и как можно чаще мыть руки. Профессор Светлана Каневская также порекомендовала не отклоняться от здорового образа жизни и использовать медицинскую маску.

Симптомы заражения штаммом Пирола все те же – повышение температуры, сопровождаемое головной болью и ознобом, першение в горле и кашель, сильный насморк, затрудняющий дыхание. Также на наличие в организме вируса могут указывать ломота во всем теле, тошнота, рвота и диарея.

Общим для всех штаммов коронавируса остается исчезновение обоняния и способности распознавать вкусы.

В группе риска вновь оказались те, кто не делал прививки и не болел Covid более 18 месяцев, пожилые люди, россияне, употребляющие снижающие иммунитет препараты и пациенты с хроническими заболеваниями и сахарным диабетом.

При наличии достаточного количества антител вероятность заражения Пиролой снижается. Если вирус все же попадет в организм, то болезнь будет напоминать обычную простуду. Именно поэтому имеет смысл сделать прививку, если последняя вакцинация проводилась 1-1,5 года назад.

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