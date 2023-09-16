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Лидер известной российской группы «Земляне», музыкант и продюсер Владимир Киселев продолжает активно критиковать российский шоу-бизнес. На данный момент Киселев активно занимается продюсированием и организацией музыкальных мероприятий. Также известно, что он занимается волонтерской деятельностью, оказывая помощь жителям Донбасса. Киселев неоднократно уже побывал в республиках с гуманитарной миссией.

Артисты, которыми руководит Киселев, неоднократно давали благотворительные концерты для российских военнослужащих, находящихся в зоне СВО. В то же время, продюсер активно критикует российских исполнителей, заявляющих о своем патриотизме, но не принимающих участие в такого рода деятельности.

На протяжении нескольких месяцев длится словесная перепалка между Владимиром Киселевым и Олегом Газмановым. Недавно он написал открытое письмо, в котором назвал Газманова инвалидом-композитором, сделав акцент на его композиции «Путана». «Одно из величайших произведений господина Газманова, прославляющее путан, в простонародье — проституток и шалав”, – поделился Киселёв.

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