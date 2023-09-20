В большом интервью российским СМИ основатель группы «Мираж» и композитор Андрей Литягин рассказал о секретах успеха коллектива в 80-е годы прошлого столетия, а также о судебных тяжбах с Маргаритой Суханкиной за права на композиции «Миража»,

Он отметил, что группа зарабатывала большие деньги, но потратить их в советские времена было некуда. Не удалось перевести средства и в иностранную валюту, из-за чего большая часть заработанного состояния просто сгорела из-за инфляции.

Продюсер также рассказал, что Маргарита Суханкина много раз успела организовать концерты с не принадлежащими ей песнями. По подсчетам композитора, она «навыступала» уже миллионов на 30, которые должна вернуть.

«Расчеты я делаю в соответствии с прописанной в лицензии суммой. Так что считается, что она уже седьмой год без лицензии выступает и задолжала нам около 30 миллионов. Вернее не она сама, а ее менеджеры. Как бы там ни было, если они хотят оформить все официально – должны заплатить, – и пусть себе работают дальше», – сообщил Литягин.

Он не стал разглашать подробности судебных разбирательств, но пояснил, что Суханкина покупала лицензию на полгода, а песни использует уже 6 лет, поэтому должна компенсировать разницу.