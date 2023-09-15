В преддверии праздника Рош ха-Шана (Новый год по иудейскому календарю), который начнется вечером 15 сентября и закончится вечером 17 сентября, израильская газета The Jerusalem Post опубликовала список из 52 самых влиятельных евреев года.

Примечательно, что в этом году в список не попал украинский президент Владимир Зеленский, которого в 2022 году издание поставило на первое место рейтинга. Однако список 2023 года возглавил глава американской компании Open AI, которой принадлежит популярный чат-бот Chat-GPT, Сэм Альтман.

На второй строчке рейтинга разместился премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, а третье место списка самых влиятельных евреев года издание отдало госсекретарю США Энтони Блинкену. Четвертое место заняли лидеры протестного движения Израиля, включая Шикму Бреслер, принимающую активное участие в митингах против судебной реформы.

При этом почетное 51-е место отдали государственному флагу Израиля, а 52-е место посмертно присудили главе ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.