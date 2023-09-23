Приемный отец известного блогера Дани Милохина Дмитрий Тюленев сообщил о требовании городской администрации Анапы снести два дома – его собственный и родительский. Соответствующий видеоролик записал сам Тюленев.

По его словам, городские власти требуют снести сразу два дома, поскольку они нарушают градостроительные нормы. При этом Тюленев обращает внимание, что он является многодетным отцом, поэтому он называет требования городской администрации «репрессиями» в отношении его семьи.

Также приемный отец известного блогера пожаловался, что ему пришлось закрыть магазин, который якобы являлся единственным источником дохода для пропитания семьи. Тюленев заявил, что обращался к местным адвокатам за помощью в отстаивании своих интересов, однако никто не согласился с ним сотрудничать.

Ранее сообщалось, что Даня Милохин после года пребывания заграницей решил вернуться в Россию. Однако популярный блогер пробыл на Родине не долго из-за риска призыва на срочную службу в армию.