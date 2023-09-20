В ходе Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке, конфликт Киева с Варшавой вышел на новый уровень. После разногласий по вопросу о запрете импорта на территорию Польши зерновых из Украины, Киев пригрозил иском во Всемирную организацию торговли (ВТО) и запретом на ввоз польских овощей.

При этом в Польше пригрозили остановкой транзита вооружений, которые западные страны поставляют вооруженным силам Украины. По словам министра по делам Евросоюза Шимона Шинковского вель Сенка, на фоне «зернового скандала» с Украиной одобрение поддержки Киева со стороны польского общества начало падать.

После этого президент Польши Анджей Дуда на саммите Генассамблеи ООН отменил, запланированную ранее встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, и заявил: «Тонущий человек чрезвычайно опасен, потому что он может утащить тебя за собой … Он может просто утопить спасателя». Поэтому Польша, по его словам, должна, в первую очередь, думать о своих национальных интересах.