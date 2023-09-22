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Телеканал CNN Brasil, ссылаясь на свои дипломатические источники, опубликовал информацию, согласно которой президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил украинскому президенту Владимиру Зеленскому, что решить конфликт на Украине военным путем не получится. По словам бразильского лидера, единственным правильным решением в целях прекращения кровопролития на Украине – это мирный переговорный процесс.

Ранее Лула да Сильва заявлял, что боевые действия на Украине уже утомили человечество. «Думаю, все начинают осознавать, что этот конфликт утомляет человечество, он уже изматывает людей», — заявил бразильский лидер. Его слова были процитированы телеканалом CNN Brasil.

Лула да Сильва подчеркнул, что 9 сентября лидерами стран «Большой двадцатки» была подписана декларация по итогам проведенного саммита, в которой говорится о желании поиска скорейшего решения прекращения конфликта на Украине путем дипломатии.

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