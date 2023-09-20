После соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе российский миротворческий контингент должен продолжить выполнять, возложенные на него функции в регионе. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Во время своего видеообращения он заявил: «Логично предположить, что если миротворцы сделали такое заявление, то это само по себе означает, что они полностью и без оговорок уже взяли на себя обязательство по полноценному обеспечению безопасности армян Нагорного Карабаха… Обеспечению полноценных прав на безопасное и достойное проживание армян на своей земле и в своих домах».

Напомним, что азербайджанская армия заявила о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» с целью восстановления конституционного строя в Карабахе 19 сентября. При этом условием для заключения мира со стороны Баку стало требование о роспуске непризнанных властей в Степанакерте и вывод подразделений армии Армении из региона.