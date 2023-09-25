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The Times опубликовало слова представителя семьи бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона, что няня его ребенка была уволена из-за бокала выпитого вина с экс-руководителем правительства страны.

По словам представителя Бориса Джонсона, сообщение бывшей няни ребенка экс-премьера не соответствует действительности. «Очень разочаровывает, как кто-то, кто стремившийся завоевать доверие, злоупотребляет им, в целях создания совершенно ложной истории ради финансовой выгоды».

Ранее в издании Mirror был опубликован комментарий няни ребенка Бориса Джонсона, которая была уволена через три дня после начала работы. По словам педагога, супруга Бориса Джонсона уволила ее из-за одного выпитого бокала с бывшим премьер-министром Великобритании.

Няня считает, что ее увольнение является беспричинным. И так как с ней был заключен контракт сроком на три месяца, то ей полагается оплата ее работы плюс выходное пособие. Женщина заявила, что рассматривает возможность подачи судебного иска.

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