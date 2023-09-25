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В Сети появилась видеозапись с голландским игроком московского «Спартака» Квинси Промесом. На ней лучший бомбардир-легионер РПЛ скандалит с полицейскими и требует отпустить его приятелей.

Промес устроил скандал в одном из московских отделов полиции. Он эмоционально размахивал руками и кричал, а также предлагал деньги за освобождение друзей, которые, по предварительной информации, были задержаны правоохранителями в состоянии наркотического опьянения.

Футболист предъявлял полицейским претензии, но его приятелям все же пришлось писать объяснительные. Только после этого правоохранители отпустили всех, в том числе, и игрока «Спартака». В настоящий момент неизвестно, намереваются ли они привлекать его к ответственности за хулиганское поведение и попытку дать взятку.

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