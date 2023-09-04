В распоряжении ВСУ появился бронеавтомобиль International M1224 MaxxPro армии США, который оснащен минным тралом Spark 2. Портал «Военное обозрение» опубликовал видеозапись с учений одного из украинских подразделений, на которых задействовалась
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В распоряжении ВСУ появился бронеавтомобиль International M1224 MaxxPro армии США, который оснащен минным тралом Spark 2. Портал «Военное обозрение» опубликовал видеозапись с учений одного из украинских подразделений, на которых задействовалась эта техника.

На кадрах запечатлен американский бронеавтомобиль, быстро перемещающийся по грунтовой дороге и поднимающий клубы пыли вокруг себя. Помимо этого, он преодолел несколько несложных препятствий, демонстрируя хороший темп передвижения по пересеченной местности.

Бронеавтомобили International M1224 MaxxPro призваны заменить в армии США машины HMMWV. Новая техника оснащена противоминной защитой, а ее V-образный корпус и капсула для экипажа дают возможность повысить выживаемость бойцов.

Кроме того, она может оснащаться минными тралами, что расширяет функциональность. Но несмотря на это, украинские военные все же жаловались, что при движении по рыхлому грунту у американских бронемашин возникают серьезные проблемы.

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