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«Барнаульский маньяк», которого правоохранители не могли поймать на протяжении 20 лет, признался в совершении еще четырех преступлений. Как сообщает Телеграм-канал Baza, Виталий Манишин, убивавший в начале 2000-х годов абитуриенток в Калманском районе Алтайского края, сознался в убийстве еще четырех девушек.

Ранее следствие доказало совершение им пяти преступлений, а сейчас следователи считают, что Манишин также убил еще четыре женщины в начале нулевых годов и спрятал их тела в Калманском районе.

Виталия Манишин, бывший сотрудник администрации Калманского района Алтайского края, был задержан правоохранителями в мае 2023 года по обвинению в серии убийств молодых девушек.

Во время допросов маньяк признал свою вину. Большую часть убийств он совершил летом 2000 года. В этот период пропало пять абитуриенток, которые поступали в Алтайский государственный технический университет. Родители пропавших девушек сообщили, что накануне исчезновения девушки рассказали, что должны были встретиться с человеком, обещавшим помочь с поступлением в Вуз.

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