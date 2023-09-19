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В Сети появились первые фотографии президента Украины Владимира Зеленского вместе с его супругой в момент прибытия на территорию Соединенных Штатов Америки. Украинский президент прибыл в Нью-Йорк для участия в 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Соответствующие фото из аэропорта опубликовали авторы Телеграм-канала Klymenko Time.

В ходе своего визита в США украинский лидер должен выступить перед участниками очередной сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, провести ряд встреч с высокопоставленными военными ВС США, лидерами обеих палат Конгресса и американским президентом Джозефом Байденом. При этом сразу из аэропорта Зеленский отправился в госпиталь к украинским военнослужащим, которые проходят лечение и реабилитацию в США.

По словам первого заместителя постоянного представителя России при ООН Дмитрия Полянского, никаких значимых результатов в ходе 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, запланированной на 20 сентября, не ожидается. Полянский подчеркнул, что позиция Запада, касательно разрешения украинского кризиса, пока остается неизменной и заключается в «фактической капитуляции России».

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