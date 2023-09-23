По прибытии в Ниццу пассажиры рейса 348 British Airways из Лондона были шокированы, так как узнали, что летели вместе с трупом, рассказал британский таблоид Daily Mail.

Готовясь к высадке из самолета, пассажиры заметили, что 73-летняя женщина остается в своем кресле. Они попытались разбудить ее, но выяснилось, что тело усопшей в полете пассажирки уже начало остывать.

Точную причину смерти правоохранители установят позже, пока же они заявляют, что женщина умерла от сердечного приступа. Авиакомпания уже принесла соболезнования родственникам умершей пассажирки.

«МК» отмечает, что это не первый подобный случай. В ноябре прошлого года во время перелета из Бахрейна в Париж одному из бортпроводников стало плохо. Его пришлось снимать с рейса, совершив экстренную посадку, но в больнице спасти стюарда не смогли.

Также в апреле 2023 года во время приземления женщина упала в обморок и умерла, реанимировать ее не удалось.