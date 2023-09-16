Уровень потерь личного состава, пополнившего подразделения вооруженных сил Украины осенью прошлого года, составил 90%. Об этом в ходе 39-й сессии Полтавского горсовета заявил подполковник областного военкомата Виталий Бережной. Его слова приводит в своем материале портал «Полтавщина».

Во время своего выступления на сессии городского совета Полтавы военком Бережной заявил о выполнении плана по мобилизации в ряды вооруженных сил Украины всего лишь на 13% от утвержденного Генштабом количества. При этом украинские подразделения, находящиеся на передовой, остро нуждаются в пополнении личным составом из-за высокого уровня потерь.

Военком Бережной заявил: «Для примера, из 100 человек, которые пополнили подразделения осенью прошлого года, осталось 10-20, остальные – это погибшие, раненые и выведенные из строя». Поэтому он предлагает местным депутатам установить по всему городу участки для уведомления населения о ходе мобилизации и выявления военнообязанных мужчины, которые подходят для отправки на фронт.

При этом военком анонсировал формирование большой механизированной бригады в Полтаве и попросил местных депутатов посодействовать в ее комплектовании всем необходимым, включая и личный состав.