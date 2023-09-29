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Российские ВКС использовали новейшие ракеты Х-38МЛ для уничтожения последнего моста через реку Оскол. Теперь украинским военным остается использовать для снабжения только катера или плавающие бронемашины, сообщил портал «Русская весна».

Военные корреспонденты отметили, что подобные способы Киев будет использовать недолго, так как осенняя погода сделает форсирование реки практически невозможным. Именно поэтому боевикам придется либо отступать к западу, либо вступать в боевые действия до тех пор, пока ВС РФ полностью их не уничтожат.

Российские войска на данном участке фронта формируют мощный плацдарм для наступления. Киев пытается создавать помехи, но сейчас, когда подразделения ВСУ остались без снабжения, делать это будет чрезвычайно сложно.

Ракеты Х-38МЛ лишь недавно поступили на вооружение ВКС. Они оснащены полуактивной головкой самонаведения на цель. Лазерная ГСН демонстрирует высокую эффективность и обеспечивает максимальную точность поражения вражеских мишеней.

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