Помощница Аллы Пугачевой, Елена Чупракова, заявила, что у нее нет информации о предстоящем возвращении певицы на родину. Она также отметила, что Алла Пугачева не планирует возвращаться к концертной деятельности.

Ранее стилист Джордж Ровалс, который называет себя другом Примадонны, высказал мнение о желании певицы вернуться в Россию. Однако помощница артистки подчеркнула, что она не знакома с Ровалсом и не располагает информацией о ее возможном приезде.

Что касается состояния Пугачевой, то по словам Чупраковой, она чувствует себя нормально и пока не имеет планов вернуться на сцену.

О творческих планах певицы Чупракова также не располагает информацией.

Напомним, что Алла Пугачева с семьей покинула Россию после начала спецоперации на Украине. В последнее время она несколько раз возвращалась в Россию на короткий срок, в частности, для посещения похорон модельера Валентина Юдашкина. Однако официальных заявлений о постоянном возвращении от самой певицы не поступало.