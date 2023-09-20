Заявления посла Армении Эмона Марукяна об этнических чистках в Нагорном Карабахе со стороны Баку неприемлемы и неуместны, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Так он прокомментировал публикацию Марукяна в социальных сетях с изображением большого количества жителей Нагорного Карабаха в аэропорту Степанакерта. Представитель Армении написал, что Азербайджан проводит в регионе этнические чистки, но Соединенные Штаты и ЕС никак на это не реагируют, передает РИА Новости.

Гаджиев в ответ заявил, что азербайджанские власти устанавливают контакты с жителями Карабаха армянского происхождения, чтобы выявить и удовлетворить все их гуманитарные нужды. Никаких чисток по этническому признаку в регионе нет и не будет, поэтому заявления Еревана являются неприемлемыми.