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Заявления посла Армении Эмона Марукяна об этнических чистках в Нагорном Карабахе со стороны Баку неприемлемы и неуместны, заявил помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Так он прокомментировал публикацию Марукяна в социальных сетях с изображением большого количества жителей Нагорного Карабаха в аэропорту Степанакерта. Представитель Армении написал, что Азербайджан проводит в регионе этнические чистки, но Соединенные Штаты и ЕС никак на это не реагируют, передает РИА Новости.

Гаджиев в ответ заявил, что азербайджанские власти устанавливают контакты с жителями Карабаха армянского происхождения, чтобы выявить и удовлетворить все их гуманитарные нужды. Никаких чисток по этническому признаку в регионе нет и не будет, поэтому заявления Еревана являются неприемлемыми.

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