Примерно 3,7 миллиарда человек в мире регулярно играют в различные видеоигры. Таким образом, аудитория компьютерных игр составляет 46% от всего населения планеты Земля, значительная часть которой сформирована детьми школьного возраста.
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Примерно 3,7 миллиарда человек в мире регулярно играют в различные видеоигры. Таким образом, аудитория компьютерных игр составляет 46% от всего населения планеты Земля, значительная часть которой сформирована детьми школьного возраста. Портал «Компания» поинтересовался мнением психотерапевта Софьи Сулим и нейросети ChatGPT о вреде и пользе видеоигр для школьников.

Длительное проведения времени ребенком за компьютерными играми может нанести непоправимый вред его нервной системе. Если ребенок играет за компьютером долгое время без отдыха, то у него происходит истощение нервной системы. И первым признаком являются перепады настроения. По словам Сулим, такие «эмоциональные качели» повышают уровень агрессии, страха и тревожности. Это по итогу приводит к проблемам в общении с родителями, сверстниками, учителями.

Очень сильно компьютерные игры влияют на детей в период полового созревания, ведь, по словам психотерапевта, ко всему прочему добавляется так называемый «гормональный бум».

В свою очередь нейросеть ChatGPT указывает на положительные моменты компьютерных игр. Нейросеть приводит в пример ряд исследований, доказывающих развитие когнитивных навыков у детей, играющих в компьютерные игры. Также ИИ сделал акцент на развитии моторики и скорости реакции и на социальном взаимодействии.

По итогу стоит сделать вывод, что времяпровождение детей за видеоиграми должно быть кратковременным и контролируемым родителями.

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