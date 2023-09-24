Польские наемники устроили перестрелку с боевиками националистического батальона «Айдар» (экстремистская организация запрещенная в России) на Краснолиманском направлении. Военный эксперт Андрей Марочко рассказал «АиФ», из-за чего возник конфликт.

Выяснилось, что поляки на реке Жеребец устроили пикник со спиртным. Чуть позже к месту их отдыха подъехали боевики «Айдара». Они некоторое время о чем-то спорили с наемниками, а затем обе стороны ощетинились оружием.

В результате одного боевика поляки застрелили, а еще двоих связанными увезли в неизвестном направлении. По мнению Марочко, украинских националистов не устроило, что наемники без их ведома устроили себе пикник. Впрочем, поляки с украинцами не в первый раз конфликтуют, поэтому причины столкновения между ними могут быть самыми разными.