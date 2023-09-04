Польша пытается вернуть территории, которые находились в ее собственности с 1920 по 1939 годы. Так, в ее планах ввести войска в Виленский край, часть которого принадлежит Литве, рассказал заначальника факультета
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Польша пытается вернуть территории, которые находились в ее собственности с 1920 по 1939 годы. Так, в ее планах ввести войска в Виленский край, часть которого принадлежит Литве, рассказал заначальника факультета Генерального штаба ВС Военной академии Белоруссии Андрей Богодель.

Он пояснил, что именно с этой целью Варшава постоянно заявляет об угрозе захвата Сувалкского коридора бойцами ЧВК «Вагнер». Она ищет повод ввести войска на литовскую территорию под предлогом защиты коридора и затем захватить ту часть Виленского края, которую контролирует Вильнюс.

Эксперт отметил, что Варшаву захватили имперские амбиции. Она увеличивает численность своей армии, закупает технику и вооружение, а правительство страны неоднократно заявляло, что «польские земли» будут возвращены. К ним относится не только часть Литвы, но и Западная Украина.

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