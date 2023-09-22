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Американское оружие не имеет ни единого преимущества перед российскими боевыми системами, что показывает его использование в зоне специальной военной операции.

Полковник запаса Роман Насонов, который сейчас возглавляет холдинг структур безопасности «Русь», пояснил, что американские вооружения и техника не превосходят российские ни по дальности поражения целей, ни по толщине брони, ни по другим критериям – маневренности, скорости, надежности в эксплуатации.

У США имеются разведывательные комплексы и средства РЭБ, которые незначительно выигрывают у российских, но это единственное достижение американского военно-промышленного комплекса.

Успехи, о которых трубят западные страны, были достигнуты в ходе боевых действий с очень слабыми противниками, фактически в тепличных условиях. Все остальное – это грамотный и весьма агрессивный маркетинг, реклама, которая совершенно не соответствует действительности.

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