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Запад может в скором времени сократить поставки вооружений на Украину. Причем это будет не политическим решением, а чисто технической проблемой, считает политолог Андрей Кошкин.

Полковник запаса пояснил, что в странах Североатлантического альянса предприятия военно-промышленного комплекса осуществляют производство оружия на контрактной основе. Если бы для поставок на Украину вооружений заключались соответствующие контракты, то концерны уже работали бы во всю мощь. Но этого как раз и не видно.

Следовательно, никаких договоров нет, а коллективный Запад осуществляет поставки оружия со складов. Где оно медленно, но уверенно заканчивается.

«Чтобы поставки сошли на нет, должно быть соответствующее политическое решение. А вот начать сокращать поставки страны НАТО могут по техническим причинам», – пояснил аналитик.

Также он отметил, что сейчас многие страны поставляют в Киев оружие, фактически снимая его с вооружения своих армий. Долго такой процесс продолжаться не может из-за утраты обороноспособности государств Альянса.

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