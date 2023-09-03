Жители Харькова в панике из-за тотальной мобилизации, которую готовят украинские военкоматы. Военный эксперт Геннадий Алехин отметил, что она будет еще более жесткой, чем весной и в первой половине лета и
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Жители Харькова в панике из-за тотальной мобилизации, которую готовят украинские военкоматы. Военный эксперт Геннадий Алехин отметил, что она будет еще более жесткой, чем весной и в первой половине лета и затронет все крупные города на юго-востоке Украины.

Кроме того, в Харьковской области выстраивается эшелонированная оборона. Подразделения ВСУ активно применяют инженерную и строительную технику, причем привлекают к возведению фортификационных сооружений даже коммунальные службы региона, отметил полковник в отставке.

Ранее западные эксперты неоднократно говорили, что Киев может потерять контроль над Купянском, а затем и над Харьковом. Это станет серьезной проблемой для президента Украины Владимира Зеленского и ознаменует его крах.

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