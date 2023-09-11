Оперативно-тактические комплексы «Искандер» применяются для нанесения ударов только по особо важным целям на Украине, заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Он рассказал порталу “Лента.ру”, что атаки с применением ОТРК проводятся по складам с боеприпасами, а также по опорным и командным пунктам, по штабным засекреченным бункерам.

При этом решение об использовании «Искандера» принимается в зависимости от того, какое влияние тот или иной объект оказывает на ход специальной военной операции.

Матвийчук напомнил, что «Искандер» бьет на 500 километров, а ракеты к этому ОТРК являются новым видом вооружения. Они обходят системы ПВО и ПРО противника, точно поражают намеченные цели, не оставляя ни единого шанса для перехвата.