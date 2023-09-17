Украина наносит дальнобойные ракетные удары с помощью Запада. При этом Соединенные Штаты, которые управляют этим процессом, делают все, чтобы скрыть информацию о нем, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он написал, что ВСУ используют данные, получаемые от британских и американских разведывательных систем, беспилотных аппаратов и самолетов-шпионов, которые часто появляются над Черным морем. Не исключено, что замешана в процесс и Франция.

Именно по разведданным, получаемым от Запада, ВСУ наносят дальнобойные удары с применением ракет SCALP и Storm Shadow.

Напомним, перед несколькими налетами беспилотных аппаратов ВСУ на Крым неподалеку от полуострова фиксировались полеты самолетов-разведчиков и стратегических дронов США и НАТО.