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Украина наносит дальнобойные ракетные удары с помощью Запада. При этом Соединенные Штаты, которые управляют этим процессом, делают все, чтобы скрыть информацию о нем, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он написал, что ВСУ используют данные, получаемые от британских и американских разведывательных систем, беспилотных аппаратов и самолетов-шпионов, которые часто появляются над Черным морем. Не исключено, что замешана в процесс и Франция.

Именно по разведданным, получаемым от Запада, ВСУ наносят дальнобойные удары с применением ракет SCALP и Storm Shadow.

Напомним, перед несколькими налетами беспилотных аппаратов ВСУ на Крым неподалеку от полуострова фиксировались полеты самолетов-разведчиков и стратегических дронов США и НАТО.

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