Украинские боевики все чаще стали добровольно сдаваться в плен. Они не хотят выполнять самоубийственные приказы своих командиров и идти в «мясные штурмы», из которых возвращаются лишь единицы, рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он пояснил, что украинских военнослужащих практически не готовят к участию в боевых действиях, обучают из рук вон плохо, а затем бросают в смертельные штурмы, в которых практически невозможно выжить. На данный момент погибло уже 400 тысяч солдат ВСУ и это число продолжает расти, приводит слова эксперта РИА Новости.

Бойцы отлично понимают, что штурмовать российские позиции совершенно бессмысленно, поэтому они используют единственный шанс чтобы выжить – сдаются в плен. Причем делают это не только по одиночке, но и целыми подразделениями.