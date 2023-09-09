Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинские боевики все чаще стали добровольно сдаваться в плен. Они не хотят выполнять самоубийственные приказы своих командиров и идти в «мясные штурмы», из которых возвращаются лишь единицы, рассказал экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.

Он пояснил, что украинских военнослужащих практически не готовят к участию в боевых действиях, обучают из рук вон плохо, а затем бросают в смертельные штурмы, в которых практически невозможно выжить. На данный момент погибло уже 400 тысяч солдат ВСУ и это число продолжает расти, приводит слова эксперта РИА Новости.

Бойцы отлично понимают, что штурмовать российские позиции совершенно бессмысленно, поэтому они используют единственный шанс чтобы выжить – сдаются в плен. Причем делают это не только по одиночке, но и целыми подразделениями.

Вам может понравиться

Пять белгородских сел остались без электричества из-за удара ВСУ

Поселок Задорожный в Белгородской области снова попал под удар украинской армии, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков. Он отметил, что очередной артиллерийский обстрел ВСУ устроили ранним утром 7 сентября. Удар пришелся

Шведские ученые определили, какие витамины способны спровоцировать рак

Ученые Каролинского университета в Швеции в ходе проведенного исследования выяснили, что от переизбытка в организме человека некоторых витаминов увеличивается риск возникновения онкологических заболеваний. Свою работу специалисты опубликовали в научном издании

Екатеринбуржцы спасали чужие машины от пожара, вспыхнувшего во дворе дома

В городе Екатеринбург во дворе многоквартирных домов по улице Попова загорелся припаркованный легковой автомобиль. Огонь едва не перекинулся на рядом стоящие машины. Избежать массового возгорания автомобилей удалось благодаря действиям местных