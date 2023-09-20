Киев перешел к «тактике просачивания», так как огромные потери не позволяют продолжать «мясные штурмы», рассказал военный эксперт Виктор Литовкин.

Он пояснил, что смысл этой тактики заключается в прорыве обороны небольшими группами или даже боевиками-одиночками. Затем они могут собраться в подразделение уже за линией фронта, что, по мнению командования ВСУ, может создать проблемы ВС РФ.

«Якобы по одному-два человека они могут просочиться через линию обороны, а потом в тылу устраивать всякие диверсии и террористические акты. Может быть, в тылу соединиться в отделение, взвод и уже нанести серьезный ущерб», — рассказал Литовкин «Пятому каналу».

По мнению эксперта, это такое же безумие, как и «мясные штурмы». Боевики идут вперед без бронетехники и прикрытия с воздуха, поэтому большинство их просто уничтожается. Это подтверждается быстро растущими потерями ВСУ.