Склады, на которых ВСУ хранят ракеты Storm Shadow и SCALP, а также другое западное вооружение, обнаруживают разведкой. Для этой цели применяются спутники и радиотехническое оборудование, позволяющее узнать, что, куда и когда везут, рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.

Он пояснил также, что разведка отслеживает, когда и какие грузы вывозятся с используемых ВСУ складов. Для их обнаружения изучаются транспортные потоки на дорогах Украины, радиоперехваты, укрытия на различных объектах инфраструктуры. Полезную информацию предоставляют агенты непосредственно на местах и подпольщики.

Именно агентурная разведка подтверждает информацию о местоположении складов с ракетами, снарядами и вооружением. После этого принимается решение о нанесении ракетных ударов или использовании дронов-камикадзе.

Напомним, в ночь на 18 сентября ВС РФ нанесли удар по аэродрому в Староконстантинове Хмельницкой области, где хранились ракеты Storm Shadow. Ранее в самом Хмельницком был уничтожен склад с боеприпасами, оснащенными сердечником из обедненного урана.