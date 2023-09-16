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Артиллерийские установки, техника и другое вооружение, получаемое Киевом от Запада, напичканы электроникой. Именно она является главной причиной крупных потерь натовского оружия на Украине, рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.

Из-за выхода из-строя тонкой электроники гаубицы и другое оружие прекращает работу. Чтобы этого не произошло, необходимо постоянно следить за состоянием цифровых модулей, проводить их обслуживание. Кроме того, взрывы в нескольких метрах от западного вооружения или прилет осколков «сносят» электронику орудий и превращают их в металлолом.

Артиллерийские установки из Швеции и Франции создают серьезные сложные с управлением. Российские же орудия создавались для самых экстремальных условий, они просты в использовании и обслуживании. Удары по противнику наносятся по координатам, полученным разведкой или операторами БПЛА. Отсутствие электронных модулей делает технику и вооружение РФ простым, надежным и долговечным, чего нельзя сказать о натовских образцах.

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