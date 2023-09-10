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Глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что Киев намерен продолжать контрнаступление в зимний период. Военный эксперт Юрий Кнутов считает, что в этом случае у ВС РФ будет гораздо большее шансов на победу.

Директор музея войск ПВО отметил, что уже в октябре начнется сезон дождей, которые стабилизирует линию фронта и заставит обе конфликтующие стороны заняться ремонтом и восстановлением техники, перегруппировкой сил, сбором и переброской резерва.

Затем, когда начнутся заморозки и грунт вновь станет твердым, в зоне специальной военной операции вновь активизируются боевые действия. И в них преимущество получат ВС РФ, уверен Кнутов.

Причины этого кроются в проблемной западной технике, которая не приспособлена для использования при низких температурах, в худшей подготовке боевиков ВСУ, которых отправляют на фронт чуть ли не сразу с улицы, в отсутствии у Киева достаточного количества артиллерийских оружий и авиации.

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