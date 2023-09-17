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Президента Украины Владимира Зеленского абсолютно все устраивает в текущем положении дел. Для него конфликт с Россией – дар небес, о котором мечтали все представители власти в стране. Он вывез свою семью за границу и не волнуется о ее безопасности, сам лидер и его окружение давно стали миллиардерами.

Кроме того, на Украину со всех сторон направлены почти неисчерпаемые потоки военной, гуманитарной, финансовой помощи. Все это мгновенно исчезнет, как только конфликт закончится, рассказал «Известиям» политолог Андрей Суздальцев.

На переговоры с Россией Зеленский не пойдет ни в коем случае. Его позиция – это ультиматум, так как прекратить конфликт он согласится лишь на условиях Киева и Запада. Для России такой подход неприемлем.

Зеленский понимает, что после окончания конфликта может вспыхнуть революция или даже гражданская война на Украине. Граждане припомнят ему колоссальные потери, многие круги заинтересуются направлениями финансов от Запада, поэтому завершение противостояния с Россией не будет означать мир и покой для президента Зеленского

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