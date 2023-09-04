Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Эрдоганом четко озвучил точку зрения по зерновой сделке. Она может быть возобновлена, но только в том случае, если все условия РФ будут выполнены.

Глава государства также напомнил президенту Турции, что Киев подорвал аммиакопровод «Тольятти-Одесса», Россельхозбанк не подключили к системе SWIFT, экспорту российской с/х продукции продолжают чинить препятствия. Кроме того, украинские ВС использовал зерновые коридоры для атак на Крымский мост надводными беспилотниками.

Политолог Федор Лукьянов прокомментировал встречу лидеров двух стран и отметил, что от нее не стоило ожидать мгновенного возобновления зерновой сделки.

«Причин произошедшего несколько, и самая главная из них очень простая. Россия четко и однозначно выдвинула свои условия, а выполнить эти условия Турция не в состоянии», – пояснил аналитик.

Анкара выполняет роль посредника между Россией и Западом и прилагает достаточно серьезные усилия, чтобы условия РФ были выполнены. Но она не принимает решений, поэтому особого оптимизма питать не стоит.