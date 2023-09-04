Киев сделает все возможное, чтобы высказывание президента РФ Владимира Путина о провале контрнаступления ВСУ не дошло до украинского народа. Правящему в стране режиму невыгодно, чтобы украинцы обсуждали заявления политиков из России, уверен политолог Александр Перенджиев.

Украина давно утратила независимость, она управляется Соединенными Штатами и их союзниками, для которых также нежелательно обсуждение украинцами провального контрнаступления.

Киевский режим скроет заявления Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу, но зато продолжит засорять мозги украинского народа информацией об очередных «победах» ВСУ и «продвижении вперед». Которых как не было, так и нет. За три месяца контрнаступления украинская армия даже не дошла до первой линии обороны ВС РФ. Ее «достижениями» является захват нескольких сел в серой зоне.