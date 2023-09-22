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У Киева не получится построить американские предприятия до тех пор, пока специальная военная операция ВС РФ на Украине продолжается. Так политический эксперт Малек Дудаков прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о совместном с Соединенными Штатами производстве оружия.

Он пояснил, что у планов Запада производить оружие на украинской территории нет никаких перспектив. Любой завод – американский, французский, британский или немецкий, еще в процессе строительства станет легитимной целью для российских войск. И они в любой момент смогут разгромить его ракетными ударами.

После завершения конфликта Киев сможет попытаться договориться с западными странами о строительстве заводов, используя такие аргументы, как недорогая электрическая энергия и дешевая рабочая сила. Но и это маловероятно.

«Но, я думаю, когда конфликт в том или ином виде закончится, это будет запрещено договоренностями с Россией. То есть мы со своей стороны будем требовать полной демилитаризации Украины и отсутствие там и контингентов, баз, складов арсеналов и военных заводов НАТО», — цитирует политолога издание «Известия».

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