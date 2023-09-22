У Киева не получится построить американские предприятия до тех пор, пока специальная военная операция ВС РФ на Украине продолжается. Так политический эксперт Малек Дудаков прокомментировал заявление президента Владимира Зеленского о совместном с Соединенными Штатами производстве оружия.

Он пояснил, что у планов Запада производить оружие на украинской территории нет никаких перспектив. Любой завод – американский, французский, британский или немецкий, еще в процессе строительства станет легитимной целью для российских войск. И они в любой момент смогут разгромить его ракетными ударами.

После завершения конфликта Киев сможет попытаться договориться с западными странами о строительстве заводов, используя такие аргументы, как недорогая электрическая энергия и дешевая рабочая сила. Но и это маловероятно.