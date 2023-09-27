Вооруженные силы Украины бросили крупные силы на прорыв российской обороны на Запорожском направлении в попытке продвинутся к границам Крыма. Об этом в своем Телеграм-канале «Политджойстик/Politjoystic» написал российский политолог Марат Баширов.

«Американцы настояли, и Зеленский дал команду наступать в Запорожье на Крым. Он хотел откупиться Бахмутом, не получилось. Ему пообещали ракеты ATACMS и быстро пригнали с десяток танков Абрамс. Наступают большими силами. Держим пальцы крестиком. Провал этого навала завершит контрнаступ 2023 года и окончательно подорвет доверие к Киеву», – написал политолог.

Также Баширов рекомендовал внимательно следить за новым министром обороны Украины Рустемом Умеровым. По его словам, новый глава оборонного ведомства продвигается Вашингтоном. «Поэтому, сейчас американцы возвращаются к традиционной модели. Для этого они намерены заполучить Коломойского (политический и финансовый отец Зеленского), а потом убрать и «зеленого клоуна»… Умеров – вот за кем надо смотреть. Здесь и Крым, и Турция, и баланс в итоговых переговорах по Украине».