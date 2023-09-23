Натовские инструкторы не справились с задачей подготовки боевиков ВСУ к реальным боевым действиям. Огромный разрыв между теорией, не имеющей ничего общего с реальностью, и практикой, привел к огромным потерям украинской армией, рассказало американское издание Politico со ссылкой на военнослужащих ВСУ.

Авторы публикации пояснили, что боевиков обучали на основании опыта борьбы с повстанцами, вооруженными чем попало. Также в процесс тренировок добавляли характерный для НАТО элементы «шоу», которые не имеют никакого смысла в реальном бою.

Военнослужащие ВСУ хвалят только достаточно качественные занятия по разведке и тактике. Но вот как бороться с дронами, выживать при интенсивном огне артиллерии, обезвреживать минные поля и обороняться – этому их никто не научил.

Проблема кроется в том, что НАТО воюет с использованием достаточно простой тактики, превосходство в небе дает возможность наносить массированные авиаудары, причем в основном этот метод применяется против слабых противников. Но на Украине нет ни авиации, ни достаточного количества машин для разминирования. Да и Россия совсем не слабый соперник и ее точно не испугаешь артподготовкой, так как по артиллерийскому вооружению она имеет огромное превосходство над ВСУ.