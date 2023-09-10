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Фанатка певца Ярослава Дронова, известного под псевдонимом SHAMAN, лишилась чувств на концерте исполнителя в Санкт-Петербурге.

Девушку сам певец пригласил на сцену, чтобы исполнить с ней одну из своих песен. Он начал танцевать с поклонницей и в этот момент она упала в обморок. Свидетелями инцидента стали все зрители, пришедшие на концерт. На записи видно, как девушка танцует с певцом, а потом внезапно теряет сознание.

Девушку привели в чувство охранники, которые бережно подхватили ее на руки и вынесли за кулисы. На сцену она уже не вернулась.

Певец SHAMAN сразу после инцидента обратился к поклонникам, чтобы сообщить, что для девушки стало неожиданностью приглашение выйти на сцену и поэтому она переволновалась. Он отметил, что с ней все в порядке, никакой угрозы здоровью нет.

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