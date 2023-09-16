Юморист Александр Морозов решился на операцию гастрошунтирования. Она позволила ему похудеть 80 килограмм.

Комик пояснил, что этот процесс длился целый год, он медленно «сдувался как воздушный шарик». В настоящий момент артист снова набрал 10 кг, но это уже не критично, после операции удалось стабилизировать вес.

По словам Морозова, он весил 150 кг при росте в 164 сантиметра, что было слишком много. На операцию актер решился, так как одолели хроническая усталость, гипертония, диабет, нарушения сна и другие проблемы.

Актер отметил, что операция обошлась ему в 300 тысяч рублей. После нее потребовалось также удалять кожу, которая некрасиво обвисла после столь масштабного похудения. Никаких диет или ограничений в еде соблюдать не пришлось.