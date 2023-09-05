Ветеран СВО, лейтенант Радик Айсин, находясь на дежурстве в городском округе Орехово-Зуево, 16 февраля в состоянии алкогольного опьянения взял автомат и отправился в магазин «Вкусняшка» за пивом. По итогу в отношении него было возбуждено уголовное дело по трем статьям УК. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

Известно, что Айсин приказал своему подопечному вскрыть запечатанную оружейную и выдать ему АК-74М. При этом патроны пьяный лейтенант решил не брать. После этого в сопровождении рядового и ефрейтора, одетых в гражданское, прошел через КПП, сел в автомобиль Volkswagen Tiguan и подъехал к круглосуточному магазину «Вкусняшка».

Зайдя в магазин с автоматом за плечом, Айсин потребовал от продавщицы «самого лучшего пива». Продавец проигнорировал требование военнослужащего, после чего боец выругался и щелкнул на автомате переключателем режима огня. Однако действия Айсина не произвели никакого впечатления на продавца и посетителей, которые в итоге избили десантника, передав его в руки его подопечным.

Теперь военное следствие инкриминирует военнослужащему обвинение в хулиганстве (статья 213 УК – до 8 лет лишения свободы), незаконном ношении оружия (статья 222 УК – до 15 лет лишения свободы) и хищение с использованием служебного положения (статья 226 УК – до 15 лет лишения свободы). При этом Айсин отрицает свою вину. Его адвокат утверждает, что военнослужащий никому не угрожал.